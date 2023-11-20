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Після президентських виборів у РФ можлива тотальна мобілізація — РНБО

20 листопада 2023, 18:11

Після президентських виборів у РФ можлива тотальна мобілізація — РНБО

Росія не відмовляється від своєї мети знищити Україну як державу і готується до тривалої війни. Для цього Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

Під час виступу на форумі Halifax International Security Forum Данилов зазначив, що РФ змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, запроваджених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.

«Росія виявилася стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалося. Економіка країни дедалі більше переходить на військові колії. Можлива тотальна мобілізація після виборів 2024 року», — сказав він.

Також секретар РНБОУ звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть «знаковою датою» для Кремля.

«Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті, руки будуть розв'язані», — заявив він.

Данилов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.

На думку секретаря РНБО, реальне майбутнє Росії «туманне», але в нинішньому імперському вигляді вона загрожуватиме не лише країнам-сусідам та Європі, а й світовому порядку.

«Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом запобігання повторній агресії є контрольована декомпозиція Росії на кілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також до її денуклеаризації та демілітаризації», — пояснив чиновник.

При цьому Данилов додав, що зараз передбачити всі особливості та процеси майбутньої фрагментації Росії він не може. Йдеться зокрема про план мінімізації ядерних ризиків та нерозповсюдження зброї масової поразки, про потоки біженців у разі громадянської війни, про політичну стратегію взаємодії з новими територіальними утвореннями на території нинішньої РФ.

«Але відповіді на ці питання та рішення мають бути знайдені спільними зусиллями і найближчим часом», — резюмував він.

За даними Головного управління розвідки МОУ, у Росії триває проведення «прихованої» мобілізації на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.

Нагадаємо, у Верховній Раді України готують новий законопроект, який передбачає зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження служби в армії.

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