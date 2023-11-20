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В ВР анонсировали законопроект по мобилизации и военному учету: детали

20 ноября 2023, 15:47

В ВР анонсировали законопроект по мобилизации и военному учету: детали

В Верховной Раде Украины готовят новый законопроект, предусматривающий изменения правил мобилизации, военного учета и прохождения службы в армии. Об этом сообщила народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.

«Сейчас готовим к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы», — написала она.

В законопроекте предусмотрены такие изменения:

  • новый дополнительный отпуск на 90 дней с сохранением зарплаты для военных, которые вернулись из плена.
  • новые обязанности для военных в отношении прохождения медосмотра и лечения, наличия при себе военно-учетных документов.

Также предлагаются новые основания для увольнения со службы:

  • по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;
  • в связи с освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен);
  • в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов-женщин;
  • в связи с наличием инвалидности I или II группы;
  • в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

На сегодняшний день, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по следующим основаниям:

  1. по возрасту — при достижении 60 летнего возраста;
  2. по состоянию здоровья — по решению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;
  3. в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы;
  4. по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Отмечается, что в законопроекте идет речь о праве на отсрочку от призыва на военную службу для педагогов, работающих в учреждениях профессионального высшего образования. Планируют снять отсрочку для студентов, получающих второе и более высшее образование и призывать некоторых из отбывших наказание за преступления.

Также уменьшается перечень лиц, которые могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе усыновленные). Лица, состоящие в браке с человеком с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

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Также депутаты предлагают расширить перечень людей, которых будут принимать на военный учет, в частности:

  • которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
  • которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;
  • которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Также предлагается отменить запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора. Также новый законопроект должен уточнить обязанности местных органов власти, а также предприятии и учреждения по оповещению и прибытию мужчин в ТЦК и СП.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал на необходимость наращивание мобилизационных резервов. 

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