В ВР анонсировали законопроект по мобилизации и военному учету: детали

В Верховной Раде Украины готовят новый законопроект, предусматривающий изменения правил мобилизации, военного учета и прохождения службы в армии. Об этом сообщила народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.
«Сейчас готовим к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы», — написала она.
В законопроекте предусмотрены такие изменения:
Также предлагаются новые основания для увольнения со службы:
На сегодняшний день, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по следующим основаниям:
Отмечается, что в законопроекте идет речь о праве на отсрочку от призыва на военную службу для педагогов, работающих в учреждениях профессионального высшего образования. Планируют снять отсрочку для студентов, получающих второе и более высшее образование и призывать некоторых из отбывших наказание за преступления.
Также уменьшается перечень лиц, которые могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе усыновленные). Лица, состоящие в браке с человеком с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.
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Также депутаты предлагают расширить перечень людей, которых будут принимать на военный учет, в частности:
Также предлагается отменить запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора. Также новый законопроект должен уточнить обязанности местных органов власти, а также предприятии и учреждения по оповещению и прибытию мужчин в ТЦК и СП.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал на необходимость наращивание мобилизационных резервов.