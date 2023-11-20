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Швеция подарила Покровской громаде автобус для перевозки маломобильных людей

20 ноября 2023, 20:48

Швеция подарила Покровской громаде автобус для перевозки маломобильных людей

Швеция передала в подарок жителям Покровской громады современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных людей. Фото: Покровская ГВА Швеция передала в подарок жителям Покровской громады современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных людей. Фото: Покровская ГВА

Благотворители из Швеции сделали для Покровской громады подарок — современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных групп населения и оборудованный подъемником для колясок. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация. 

«Очень приятно получать такие подарки от европейцев. В прошлом году голландцы передали нам передвижной пункт несокрушимости, который в период блэкаутов «согревал» жителей Покровска. В этом году от муниципалитета шведского города Шеллефтео мы получили автобус для эвакуации маломобильных людей, людей с инвалидностью. Как только транспорт пройдет технический осмотр, он будет использоваться по назначению», — сказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

По словам руководителя гуманитарного штаба Покровской ГВА Дмитрия Ермоловича, автобус находился на балансе коммунального автотранспортного предприятия города Шеллефтео, занимающегося муниципальными пассажирскими перевозками между громадами в Швеции.

«Транспорт использовался в экстренных случаях — как скорая помощь населению, пункт несокрушимости или для эвакуации. Автобус имеет электроподъемник для людей в колясках, санузел и миникухню, оборудованную микроволновкой. Здесь есть все необходимое для длительного пребывания людей», — сказал Дмитрий Ермолович.

Отмечается, что после того, как автобус осмотрят специалисты и он пройдет техобслуживание, его задействуют как спецтранспорт для эвакуации или перевозки маломобильных групп населения.

Напомним, 14 ноября Донецкая область получила от правительства США три современных экскаватора.

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