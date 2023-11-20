Швеція подарувала Покровській громаді автобус для перевезення маломобільних людей

Швеція передала у подарунок мешканцям Покровської громади сучасний автобус, який пристосований для перевезення маломобільних людей. Фото: Покровська ГВА

Благодійники зі Швеції зробили для Покровської громади подарунок – сучасний автобус, пристосований для перевезення маломобільних груп населення та обладнаний витягом для колясок. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

«Дуже приємно отримувати такі подарунки від європейців. Минулого року голландці передали нам пересувний пункт незламності, який у період блекаутів зігрівав жителів Покровська. Цього року від муніципалітету шведського міста Шеллефтео ми одержали автобус для евакуації маломобільних людей, людей з інвалідністю. Як тільки транспорт пройде технічний огляд, він використовуватиметься за призначенням», — сказав начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

За словами керівника гуманітарного штабу Покровської МВА Дмитра Єрмоловича, автобус перебував на балансі комунального автотранспортного підприємства міста Шеллефтео, яке займається муніципальними пасажирськими перевезеннями між громадами Швеції.

«Транспорт використовувався в екстрених випадках — як швидка допомога населенню, чи пункт незламності або для евакуації. Автобус має електропідйомник для людей у візках, санвузол та мінікухню, обладнану мікрохвильовою піччю. Тут є все необхідне для тривалого перебування людей», — сказав Єрмолович.

Зазначається, що після того, як автобус оглянуть спеціалісти та він пройде техобслуговування, його задіють як спецтранспорт для евакуації чи перевезення маломобільних груп населення.

Нагадаємо, 14 листопада Донецька область отримала від уряду США три сучасні екскаватори.