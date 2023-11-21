Российская армия вновь обстреляла Донецкую область: один человек убит и шестеро ранены

За прошедшие сутки, 20-го ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего шестеро жителей города Селидово были ранены, а один человек в Михайловке — убит. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Общее количество жертв в Донецкой области на сегодняшний день без учета Мариуполя и Волновахи, составляет 1776 убитыми и 4325 ранеными.



Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Один человек из Красногоровки пострадал, который был ранен раньше.