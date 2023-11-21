Російська армія знову обстріляла Донецьку область: одна людина вбита і шестеро поранені

Минулої доби, 20-го листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого шістьох жителів міста Селидове було поранено, а одну людину в Михайлівці — вбито. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Загальна кількість жертв у Донецькій області на сьогодні без урахування Маріуполя та Волновахи, становить 1776 убитих та 4325 поранених.



Нагадаємо, минулої доби, 19 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Одна людина з Красногорівки постраждала, яка була поранена раніше.