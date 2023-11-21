Рада поддержала увеличение состава НАБУ на 300 человек

Верховная Рада поддержала в первом чтении увеличение состава НАБУ на 300 человек. Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Среди народных избранников свои голоса «ЗА» отдали 323 человека. Нардепы согласились увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

«ЗА» увеличение штата НАБУ свои голоса отдали 323 человека. Фото: Telegram

Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей.



«Это важный законопроект, являющийся одним из основных наших европейских обязательств», — отметил Железняк.



Напомним, Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.