Рада підтримала збільшення складу НАБУ на 300 осіб

Верховна Рада підтримала у першому читанні збільшення складу НАБУ на 300 осіб. Про це у своєму Telegram написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Серед народних обранців свої голоси «ЗА» віддали 323 особи. Нардепи погодилися збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб.

«ЗА» збільшення штату НАБУ свої голоси віддали 323 особам. Фото: Telegram

Законопроєктом передбачається поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; 2026 року – на 100 посад.



«Це важливий законопроєкт, який є одним з основних наших європейських зобов'язань», - зазначив Железняк.



Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.