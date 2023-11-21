На Авдіївському напрямку «дуже гаряче», окупанти намагаються технікою атакувати промзону – голова МВА

Російські окупанти не полишають спроби оточити Авдіївку, біля міста понад місяць тривають бої. Наразі росіяни намагаються технікою атакувати промзону. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Ситуація докорінно не зміна, як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Ворог не лишає ні бажання, ні спроб місто оточити. Звичайно вони зараз більше використовують піхоту, ніж техніку. Але ж декілька днів поспіль ми бачили немале застосування техніки саме на «промці»», — зазначив він.



За його словами, всі атаки відбито, лінія оборони тримається.



«Навіть були певні успіхи у наших хлопців, певні контратаки виконували. Ситуація дуже напружена, але контрольована», — наголосив глава МВА.



Барабаш підкреслив, що росіяни використовували техніку в напрямку «промки», бо там є асфальтне покриття: «Що стосується флангів, то там вони не застосовували, бо ґрунти дуже важкі, глиноземи так звані», — пояснив він.



В Авдіївці сьогодні вночі був мороз, температура була -3 -4, снігопаду ще не було, проте земля досі вогка і мокра.



В місті на ранок 21 листопада залишається 1383 людини.



Нагадаємо, війська РФ під час наступу підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Його захоплення дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.