Следят за местонахождением людей и наносят удары бомбами: Барабаш рассказал о ситуации в Авдеевке

Российская армия с помощью беспилотников «Орланов» следит за местным населением, которое осталось в Авдеевке. Они наносят удары по тем местностям, где видят дым с буржуек. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



«Если позволяют погодные условия, то они запускают «Орланы», видят откуда идет дым из труб буржуек и потом туда бьют управляемыми бомбами. Это происходит почти каждый день», — отметил он.



По словам Барабаша, по этой причине люди стараются эвакуироваться из города.



«Люди увидели, что бьют именно по тем локациям, где идет дым из буржуек. На мой взгляд, даже те, кто кого-то и ожидал, поняли, что бьют сугубо по гражданскому и мирному населению. Люди это увидели, и сами говорили, что никто уже никого не ждет», — рассказал глава ГВА.



Кроме того, на выезд людей из Авдеевки повлияла эвакуация работников из местного коксохимического завода.



«Местные очень ориентируются на завод, если заводчане так поступают, то большинство населения так делает», — подытожил Барабаш.



Напомним, оккупанты не покидают попытки окружить Авдеевку, около города больше месяца продолжаются бои. В настоящее время россияне пытаются техникой атаковать промзону.