Стежать за місцезнаходженням людей і завдають ударів бомбами: Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці

Російська армія за допомогою безпілотників «Орланів» стежить за місцевим населенням, яке залишилося в Авдіївці. Вони завдають ударів по тих місцевостях, де бачать дим з буржуйок. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Якщо дозволяють погодні умови, то вони запускають «Орлани», бачать звідки йде дим з труб буржуйок і потім туди б'ють керованими бомбами. Це відбувається майже щодня», — зазначив він.



За словами Барабаша, з цієї причини люди намагаються евакуюватись із міста.



«Люди побачили, що б'ють саме по тим локаціях, де йде дим з буржуйок. На мій погляд, навіть ті, хто на когось і очікував, зрозуміли, що б'ють суто по цивільному та мирному населенню. Люди це побачили, і самі казали, що ніхто вже нікого не чекає», – розповів голова МВА.



Крім того, на виїзд людей з Авдіївки вплинула евакуація працівників з місцевого коксохімічного заводу.



«Місцеві дуже орієнтуються на завод, якщо заводчани так чинять, то більшість населення так робить», — підсумував Барабаш.



Нагадаємо, окупанти не залишають спроби оточити Авдіївку, біля міста понад місяць тривають бої. Наразі росіяни намагаються технікою атакувати промзону.