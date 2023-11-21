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В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях

21 ноября 2023, 18:19

В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях

Народные депутаты поддержали во втором чтении закон о признании результатов обучения людей, проживающих на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на трансляцию из зала парламента, которую вел депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что за соответствующий законопроект №9591 проголосовали 264 народных депутата.

Согласно правкам законопроекта ко второму чтению, граждане Украины, проживающие на временно оккупированной территории, будут иметь право на получение или продолжение получения образования на территории других регионов Украины за счет государственного и/или местного бюджета с предоставлением места в общежитии.

Для признания образовательных результатов людей, учившихся на временно оккупированных территориях Украины, будут проводить аттестацию. Впрочем, результаты обучения на уровне высшего образования могут быть признаны в объеме не более 75 процентов от общего объема образовательной программы. Также результаты обучения не будут признаваться по перечню специальностей и профессий, утвержденных правительством, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поддержать этот законопроект призвали правозащитные организации Украины. Там отмечали, что из-за оккупации в течение более 9 лет сотни тысяч украинских детей вынуждены получать образование на захваченных россиянами территориях. Но из-за того, что Украина не признает документы об их образовании, возникает вопрос о трудоустройстве или продолжении обучения.

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