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В Україні ухвалили закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях

21 листопада 2023, 18:19

В Україні ухвалили закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях

Народні депутати підтримали у другому читанні закон про визнання результатів навчання людей, які мешкають на тимчасово окупованій території України. Про це повідомило hromadske з посиланням на трансляцію із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що за відповідний законопроект №9591 проголосували 264 народні депутати.

Відповідно до правок законопроекту до другого читання, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право на здобуття чи продовження здобуття освіти на території інших регіонів України за рахунок державного та/або місцевого бюджету з наданням місця у гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України, будуть проводити атестацію. Втім, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані обсягом не більше 75 відсотків від загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, затверджених урядом, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що підтримати цей законопроект закликали правозахисні організації України. Там зазначали, що через окупацію понад 9 років сотні тисяч українських дітей змушені здобувати освіту на захоплених росіянами територіях. Але через те, що Україна не визнає документів про їх освіту, постає питання про працевлаштування чи продовження навчання.

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