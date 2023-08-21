Правозащитники просят ВР принять закон о признании образования, полученного в оккупации

Правозащитники призывают депутатов Верховной Рады принять законопроект № 9591 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины». Обращение опубликовано на сайте правозащитной организации «Зміна».



Отмечается, что после 2014 доступ к украинскому образованию для граждан, оставшихся в оккупации, значительно усложнился. Оккупационные власти создали условия, при которых обучение в украинских школах не могло быть продолжено, ограничили доступ на подконтрольную Правительству Украины территорию, в том числе и через блокирование каналов связи.



По данным правозащитных организаций, за более чем девять лет сотни тысяч украинских детей, проживавших в оккупации, вынуждены получать образование на этих территориях. Так, на момент оккупации Крыма в 2014 году там получали образование более 208 000 учащихся общеобразовательных школ.



Отмечается, что принятие закона позволит работать тем, кто вынужден получил образование в оккупации, а не проходить обучение повторно (речь идет о школьном образовании, профессиональном и высшем), ждать помощи для безработных или малообеспеченных от государства.



Проектом закона предусмотрен механизм прохождения аттестации для признания результатов обучения для лиц, получавших образование на временно оккупированных территориях. При этом речь не идет о признании документов (аттестатов и дипломов), полученных в оккупации.



«Для тысяч людей, которые пострадали в результате вооруженной агрессии против Украины и не имели возможности покинуть временно оккупированную территорию, принятие этого Закона позволит подтвердить знания, трудоустроиться и почувствовать себя полноправными гражданами Украины. Для государства Украина этот Закон будет способствовать реинтеграции», — говорится в письме.