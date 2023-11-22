Россияне пытаются продвинуться возле Авдеевки и Марьинки — Генштаб

Силы обороны отразили на Марьинском направлении 18 атак российских оккупантов, на Авдеевском – 13 атак. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром, 22 ноября.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении агрессор вел безуспешные штурмовые действия у Северского Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят агрессору потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. ВСУ держат оборону, нанося агрессору значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на которое попал момент удара по концертному залу в селе Кумачово на оккупированной части Донецкой области, где в этот момент выступала российская актриса Полина Меньших. На видео видно, что в зале присутствуют российские солдаты. Сама Меньших, по сообщениям российских источников, в результате удара погибла.