Росіяни намагаються просунутися біля Авдіївки та Мар'їнки — Генштаб

Сили оборони відбили на Мар'їнському напрямі 18 атак російських окупантів, на Авдіївському – 13 атак. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці, 22 листопада.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Сіньківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямі агресор вів безуспішні штурмові дії у Сіверського на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та на схід від Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають агресорові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи агресору значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ЗСУ відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районах Роботино та Кам'янського Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському ЗСУ утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки за тилами супротивника.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилося відео, на яке потрапив момент удару по концертному залу в селі Кумачове на окупованій частині Донецької області, де виступала російська актриса Поліна Менших. На відео видно, що у залі присутні російські солдати. Сама Менших, за повідомленнями російських джерел, внаслідок удару загинула.