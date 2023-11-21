ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных

Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент удара по концертному залу в селе Кумачово на оккупированной части Донецкой области, где в этот момент выступала российская актриса Полина Меньших. На видео видно, что в зале присутствуют российские солдаты. Сама Меньших, по сообщениям российских источников, в результате удара погибла.



Командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» при 59 бригаде ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы обороны нанесли удар по 810 отдельной бригаде морской пехоты РФ на оккупированной территории Донецкой области.



По словам командира аэроразведки, украинские военные нанесли удар 19 ноября — в день, когда россияне праздновали День ракетных войск и артиллерии. По его словам, это была отплата за удар войск РФ по 128-бригаде ВСУ в Запорожской области.



В результате атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 — ранены, утверждает «Мадяр».

19 ноября в группировке «ДНР» заявили про обстрел тылового села Кумачово в Старобешевском районе. Тогда сообщалось, что погибла женщина 1972 года рождения. О жертвах среди российских военных в «ДНР» умолчали.