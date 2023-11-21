Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных

21 ноября 2023, 22:22

ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных

Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент удара по концертному залу в селе Кумачово на оккупированной части Донецкой области, где в этот момент выступала российская актриса Полина Меньших. На видео видно, что в зале присутствуют российские солдаты. Сама Меньших, по сообщениям российских источников, в результате удара погибла.

Командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» при 59 бригаде ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы обороны нанесли удар по 810 отдельной бригаде морской пехоты РФ на оккупированной территории Донецкой области.

По словам командира аэроразведки, украинские военные нанесли удар 19 ноября — в день, когда россияне праздновали День ракетных войск и артиллерии. По его словам, это была отплата за удар войск РФ по 128-бригаде ВСУ в Запорожской области.

В результате атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 — ранены,  утверждает «Мадяр».

19 ноября в группировке «ДНР» заявили про обстрел тылового села Кумачово в Старобешевском районе. Тогда сообщалось, что погибла женщина 1972 года рождения. О жертвах среди российских военных в «ДНР» умолчали.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донецкая область Кумачово
Прочее
Война Удар ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября
22:22
ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21:45
В России бывший судья подал иск против Путина
18:19
В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях
17:18
Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута
13:14
В оккупированном Рубежном россияне блокируют места с доступной связью — ОВА
10:38
В центре оккупированного Мариуполя зафиксировали очередную колонну оккупантов
22:50
Из-за российской агрессии в Украине погибли 510 детей — Лубинец
18:48
Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях
18:11
После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО
17:31
На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием
16:50
В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина
14:43
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал мужчина
12:50
Россияне изменили маркировку военной техники на Мариупольском направлении
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 ноября
21:57
В «ДНР» заявили про обстрел тылового села у границы с РФ
19:44
В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
16:05
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела есть повреждения
09:59
На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября
все новости
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября
23:05
В Краматорске ЗАГС будет осуществлять прием граждан
22:56
Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины — СМИ
22:22
ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
22:17
Мариупольцам в оккупации присылают квитанции за неоказанные коммунальные услуги
21:45
В России бывший судья подал иск против Путина
21:14
Переселенцы с Луганщины могут в Харькове обратиться к смециалистам Пенсионного фонда
20:37
В ООН назвали количество погибших мирных жителей в войне на Украине
20:05
В Запорожье больше года хранили 200 тонн собранной для ВСУ гуманитарной помощи
19:48
Семье погибшего бойца ВСУ помогли эвакуироваться с оккупированной территории Луганской области
19:35
Ракетный обстрел Селидово: в МВД опубликовали видео спасательной операции
19:30
Дружковские спасатели получили в подарок из Швеции пожарный автомобиль
18:58
Залог народного депутата в сумме более 50 млн грн передали ВСУ
18:46
Кабмин внес изменения в порядок выплат для переселенцев
18:19
В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях
18:07
В Краматорске патрульные помогли женщине, которая была в беспомощном состоянии
17:35
Двух правоохранителей Луганщины подозревают в коллаборационизме
17:18
Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута
17:05
Благотворительный фонд передал четыре машины управлению ГСЧС Одесской области
17:00
В Дании украинские пилоты уже проходят полетную подготовку на F-16 в воздухе — Игнат
все новости
ВИДЕО
Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21 ноября, 22:22
Последствия обстрела Селидово. Фото: ГСЧС Ракетный обстрел Селидово: в МВД опубликовали видео спасательной операции
21 ноября, 19:35
Начальник отдела образования Покровская Любовь Воротинцева и ее сын Артем. Кадр с видео Сын чиновницы из Покровска выехал за границу. В соцсетях он предлагал угадать, сколько это стоило
21 ноября, 10:15
Последствия обстрела больницы в Селидово. Фото: Городская военная администрация Армия РФ ударила по больнице в Селидово: есть погибший и пострадавшие
21 ноября, 08:42
УАЗ «Патриот», в котором находились высокопоставленные представители «МВД ЛНР». Кадр из видео В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
19 ноября, 19:44
Последствия атаки в Донецке. Кадр из видео Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
18 ноября, 18:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама