В Покровске собираются открыть офис международной организации «Врачи мира»

«Врачи мира» планируют открыть офис в Покровске в начале будущего года. Фото: Покровская ГВА

Международная гуманитарная организация «Врачи мира» (Doctors of the Worlds) расширяет географию своей деятельности и планирует открыть офис в Покровске Донецкой области в начале следующего года. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация (ГВА).

Отмечается, что о намерениях оказывать помощь жителям Покровской громады представители международной организации объявили во время совместной встречи с руководителями ГВА.

«Наша организация уже работает во многих странах мира, оказывая неотложную и долгосрочную медицинскую помощь наиболее уязвимым категориям населения. Одним из ключевых направлений деятельности «Врачей мира» является предоставление социальной, медицинской и психологической помощи, а также проведение тренингов самопомощи для населения и медицинских работников», — сказал представитель председателя филиала «Врачи мира» в Украине Дэвид Шустер.

В свою очередь начальник Покровской ГВА Сергей Добряк отметил, что Покровская громада находится в 40 километрах от линии фронта и превратилась в эвакуационный, гуманитарный и логистический хаб, принимая людей из горячих точек и обеспечивая их необходимыми ресурсами.

По словам заместителя начальника Покровской ГВА Елены Харчевной, есть потребность в мебели, оргтехнике, а также социальном транспорте для перевозки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями. Важна также поддержка в проведении ремонта общежития для компактного проживания ВПЛ по улице Ольшанского.

Обсудили участники встречи и потребности в гуманитарной помощи, а именно – обеспечение населения, пострадавшего от обстрелов, наборами личной гигиены.

Отмечается, что одной из актуальных проблем является также нехватка медицинского персонала из-за эвакуации и мобилизации врачей.

«Городские больницы нуждаются в дополнительных расходных материалах в результате обстрелов гражданского населения. Кроме того, функционирует реабилитационное отделение, для которого требуется новое оборудование. Перинатальный центр, уникальный и единственный в Донецкой области, требует обновления кувезов для недоношенных детей. В связи с обострением ситуации с COVID-19 необходимо мобильного видеографа для мониторинга состояния легких пациентов», — отметила заместитель начальника Покровской ГВА Маргарита Идрисова.

Со своей стороны представители международной организации «Врачи мира» заверили руководителей Покровской ГВА в дальнейшем сотрудничестве и отметили, что со следующего года организация полностью сосредоточится на поддержке именно жителей Донбасса, говорится в сообщении.

Напомним, благотворители из Швеции сделали для жителей Покровской громады подарок — современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных групп населения и оборудованный подъемником для колясок.