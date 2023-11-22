У Покровську збираються відкрити офіс міжнародної організації «Лікарі світу»

«Лікарі світу» планують відкрити офіс у Покровську на початку наступного року. Фото: Покровська ГВА

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі світу» (Doctors of the Worlds) розширює географію своєї діяльності та планує відкрити офіс у Покровську Донецької області на початку наступного року. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація (МВА).

Наголошується, що про наміри надавати допомогу мешканцям Покровської громади представники міжнародної організації оголосили під час спільної зустрічі з керівниками МВА.

«Наша організація вже працює у багатьох країнах світу, надаючи невідкладну та довгострокову медичну допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Одним із ключових напрямів діяльності «Лікарів світу» є надання соціальної, медичної та психологічної допомоги, а також проведення тренінгів самодопомоги для населення та медичних працівників», — сказав представник голови філії «Лікарі світу» в Україні Девід Шустер.

У свою чергу начальник Покровської МВА Сергій Добряк зазначив, що Покровська громада знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту і перетворилася на евакуаційний, гуманітарний та логістичний хаб, приймаючи людей із гарячих точок та забезпечуючи їх необхідними ресурсами.

За словами заступника начальника Покровської МВА Олени Харчевної, є потреба у меблях, оргтехніці, а також соціальному транспорті для перевезення людей з інвалідністю та обмеженими можливостями. Важлива також підтримка проведення ремонту гуртожитку для компактного проживання ВПО по вулиці Ольшанського.

Обговорили учасники зустрічі та потреби у гуманітарній допомозі, а саме – забезпечення населення, яке постраждав від обстрілів, наборами особистої гігієни.

Зазначається, що однією з актуальних проблем є також нестача медичного персоналу через евакуацію та мобілізацію лікарів.

«Міські лікарні потребують додаткових витратних матеріалів внаслідок обстрілів цивільного населення. Крім того, функціонує реабілітаційне відділення, для якого потрібне нове обладнання. Перинатальний центр, унікальний та єдиний у Донецькій області, потребує оновлення кувезів для недоношених дітей. У зв'язку із загостренням ситуації з COVID-19 необхідний мобільний відеограф для моніторингу стану легких пацієнтів», — зазначила заступник начальника Покровської МВА Маргарита Ідрісова.

Зі свого боку представники міжнародної організації «Лікарі світу» запевнили керівників Покровської МВА у подальшій співпраці та зазначили, що з наступного року організація повністю зосередиться на підтримці саме мешканців Донбасу, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, благодійники зі Швеції зробили для мешканців Покровської громади подарунок — сучасний автобус, пристосований для перевезення маломобільних груп населення та обладнаний витягом для колясок.