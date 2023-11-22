Беспилотник РФ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области — ОВА

Российский беспилотник атаковал «скорую помощь» в Бериславе Херсонской области. Фото: Херсонская ОВА

Войска РФ сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Бериславе. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Это произошло 21 ноября на выезде из города, когда врачи возвращались с вызова.

«Чудом медики не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате утренней атаки на Херсон 19 ноября пострадал ребенок и четверо взрослых. Трехлетняя девочка была доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких.