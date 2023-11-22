Безпілотник РФ атакував машину швидкої допомоги на Херсонщині — ОВА

Російський безпілотник атакував карету «швидкої допомоги» в Бериславі Херсонської області. Фото: Херсонська ОВА

Війська РФ скинули з дрону вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Бериславі. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Це сталося 21 листопада на виїзді з міста, коли лікарі поверталися із виклику.

«Дивом медики не постраждали», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкової атаки на Херсон 19 листопада постраждала дитина та четверо дорослих. Трирічну дівчинку було доставлено в реанімацію. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, поранення грудної порожнини, що проникає, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень.