У Краматорську відремонтували газову мережу пошкодженої обстрілом багатоповерхівки

Фахівці відновили пошкоджену обстрілом газову мережу п'ятиповерхового будинку у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Фахівці Краматорського управління газового господарства завершили капітальний ремонт системи газопостачання ушкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. Про це сьогодні повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що відновлення тривало близько місяця. Працівники міськгазу в повному обсязі виконали роботи, згідно з проектно-кошторисною документацією.

«Це не тільки відновлення газопостачання, це відновлення спокою та зручності для постраждалих через російську агресію», — заявив голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.

Наразі міськгаз готується до робіт з пуску газу до квартир абонентів, йдеться у повідомленні.

Капітальний ремонт проводився відповідно до укладеного договору з Управлінням житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

Раніше повідомлялося, що Краматорськ представив у Варшаві на Другій міжнародній виставці та конференції ReBuild Ukraine powered by Energy вісім готових до реалізації проектів. Їхня основна мета — відновлення громади, повернення після перемоги до міста мешканців та створення якісно нових шкіл, дитячих садків, житлових комплексів та закладів медицини.