Партизаны узнали место размещения российских войск в Горловке

Агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» разузнали, где находятся оккупанты в Горловке Донецкой области. Об этом они написали в своем Telegram.



«Личный состав ВС РФ расположился в профилактории. В Горловке движение «АТЕШ» набирает обороты с каждым днём. Местные жители устали от наличия оккупационных войск в своем городе. Координаты места расположения: 48.297055, 37.990780», — отметили в сопротивлении.

Координаты места расположения оккупантов в Горловке. Фото: АТЕШ

Там также добавили, что агенты прикладывают максимальное количество усилий, чтобы держать на контроле все виды деятельности оккупантов в Донецкой области для максимально быстрого информирования СОУ.



Напомним, что агенты «АТЕШ» обнаружили размещение средств противовоздушной обороны «Панцирь С1» на территории нефтебазы в Феодосии.