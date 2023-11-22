Партизани дізналися місце розміщення російських військ у Горлівці

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» дізнались, де знаходяться окупанти у Горлівці Донецької області. Про це вони написали у своєму Telegram.



«Особовий склад ЗС РФ розташувався у профілакторії. У Горлівці рух «АТЕШ» набирає обертів з кожним днем. Місцеві жителі втомились від наявності окупаційних військ у своєму місті. Координати розташування: 48.297055, 37.990780», — зазначили в опорі.

Координати місця розташування окупантів у Горлівці. Фото: АТЕШ

Там також додали, що агенти докладають максимальної кількості зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів у Донецькій області для максимально швидкого інформування СОУ.



Нагадаємо, що агенти «АТЕШ» виявили розміщення засобів протиповітряної оборони «Панцир С1» на території нафтобази у Феодосії.