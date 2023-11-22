На оккупированной части Луганщины отсутствует отопление, россияне предлагают жителям приобрести дрова

На временно оккупированных территориях Луганской области отсутствует централизованное отопление. Однако россияне предложили альтернативный вариант — стать в очередь за компенсацией на приобретение дров. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Жителям прифронтовых городов в так называемой «ЛНР» при отсутствии централизованного отопления предложили приобрести дрова. Это касается жителей Лисичанска, Рубежного, Северодонецка», — написал он.



По словам Лысогора, тепло в домах этой зимой можно не ждать.



«Правда, не уточнили, как этим топливом пользоваться в неприспособленном для печного отопления многоквартирном доме», — отметил глава региона.



Кроме того, получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только граждане, которые согласились получить российский паспорт.



Напомним, в Токмаке Запорожской области российские оккупанты захватывают оставленные владельцами квартиры. Причем они ищут исключительно жилье с отоплением, чтобы разместить там личный состав вооруженных сил РФ.