На окупованій частині Луганщини немає опалення, росіяни пропонують придбати дрова

На тимчасово окупованих територіях Луганської області немає централізованого опалення. Проте росіяни запропонували альтернативний варіант — стати у чергу за компенсацією на придбання дров. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Мешканцям прифронтових міст у так званій «ЛНР» за відсутності централізованого опалення запропонували придбати дрова. Це стосується мешканців Лисичанська, Рубіжного, Сіверодонецька», — написав він.



За словами Лисогора, тепло в будинках цієї зими можна не чекати.



«Щоправда, не уточнили, як цим паливом користуватися в непристосованому для пічного опалення багатоквартирному будинку», — зазначив голова регіону.



Крім того, отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише громадяни, які погодились отримати російський паспорт.



Нагадаємо, у Токмаку Запорізької області російські окупанти захоплюють залишені власниками квартири. Причому вони шукають виключно житло з опаленням, щоб розмістити там особовий склад Збройних Сил РФ.