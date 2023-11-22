Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На электрички в Донецкой области за 9 месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен

22 ноября 2023, 15:27

На электрички в Донецкой области за 9 месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен

В Донецкой области на поезда пригородного сообщения за девять месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен. В течение этого периода услугами железнодорожного транспорта в регионе воспользовались около 211 тыс. пассажиров. Об этом сообщила Донецкая железная дорога.

Отмечается, что в настоящее время курсируют 24 пригородных поезда (12 пар). Самыми популярными направлениями стали пригородные сообщения из Краматорска в Харьков (через Лозовую) и из Краматорска в Верховцево (через Днепр-Главный).

«Поездка на пригородном электропоезде из Краматорска в Днепр стоит в шесть раз дешевле, чем на автобусе», — подчеркнули в ДЖД.

Кроме того, Донецкая железная дорога осуществляет перевозку 16 льготных категорий граждан. С начала года предоставлено услуг на сумму около 2 млн гривен. 

«Со всеми органами исполнительной власти заключены договоры на компенсацию льготных перевозок граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Поэтому, учитывая имеющийся объем перевозок, за текущий период 2023 года компенсация была осуществлена в полном объеме — около 5 млн гривен (в том числе 3 млн гривен за счет претензионной работы)», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Донецкая железная дорога внесла изменения в расписание движения пригородных пассажирских поездов.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донецкая область железная дорога Пригородные поезда

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:53
На оккупированной части Луганщины отсутствует отопление, россияне предлагают жителям приобрести дрова
11:49
Оккупанты пытаются прорваться к Лиману — Defense Express
09:49
Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотных катеров
09:49
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела травмировались женщины, есть повреждения
09:27
Россияне пытаются продвинуться возле Авдеевки и Марьинки — Генштаб
08:23
В оккупированном Токмаке россияне захватывают квартиры с отоплением — ЦНС
08:01
В ООН назвали сумму, которая потребуется для восстановления Украины
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября
22:22
ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21:45
В России бывший судья подал иск против Путина
18:19
В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях
17:18
Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута
13:14
В оккупированном Рубежном россияне блокируют места с доступной связью — ОВА
10:38
В центре оккупированного Мариуполя зафиксировали очередную колонну оккупантов
22:50
Из-за российской агрессии в Украине погибли 510 детей — Лубинец
18:48
Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях
18:11
После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО
17:31
На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием
16:50
В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина
14:43
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал мужчина
все новости
15:45
Оккупанты роют окопы на захваченных территориях Украины: аналитики DeepState рассказали детали
15:27
На электрички в Донецкой области за 9 месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен
15:08
В результате пожара в Краматорске погиб мужчина
14:53
На оккупированной части Луганщины отсутствует отопление, россияне предлагают жителям приобрести дрова
14:30
Партизаны узнали место размещения российских войск в Горловке
14:10
Украина получила десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС
13:58
В Волновахском районе житель Днепропетровщины торговал наркотиками и хранил боеприпасы
13:45
ВСУ удерживают плацдарм в районе села Крынки — британская разведка
12:45
ВРУ поддержала внедрение английского языка в Украине
12:40
Спустя месяц в Краматорске отремонтировали газовую сеть поврежденной обстрелом многоэтажки
12:11
В Краматорске отказались устанавливать новогоднюю елку: причина
12:05
Блоггера Олешко обвиняют в популяризации негативного отношения к ВСУ
11:59
Пограничники продемонстрировали, как уничтожают оккупантов и их технику
11:49
Оккупанты пытаются прорваться к Лиману — Defense Express
11:32
Ракетная атака по Селидово: двое погибших, под завалами может быть еще человек
11:08
Беспилотник РФ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области — ОВА
10:39
В Покровске собираются открыть офис международной организации «Врачи мира»
10:20
На Харьковщине агент ФСБ разведывал оборонные рубежи Украины
10:19
Армия РФ вечером и утром ударила по Авдеевке, есть разрушения
09:49
Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотных катеров
все новости
ВИДЕО
Власти Славянска пообещали установить новогоднюю елку в центре города Власти Славянска пообещали установить новогоднюю елку в центре города
22 ноября, 09:13
Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21 ноября, 22:22
Последствия обстрела Селидово. Фото: ГСЧС Ракетный обстрел Селидово: в МВД опубликовали видео спасательной операции
21 ноября, 19:35
Начальник отдела образования Покровская Любовь Воротинцева и ее сын Артем. Кадр с видео Сын чиновницы из Покровска выехал за границу. В соцсетях он предлагал угадать, сколько это стоило
21 ноября, 10:15
Последствия обстрела больницы в Селидово. Фото: Городская военная администрация Армия РФ ударила по больнице в Селидово: есть погибший и пострадавшие
21 ноября, 08:42
УАЗ «Патриот», в котором находились высокопоставленные представители «МВД ЛНР». Кадр из видео В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
19 ноября, 19:44

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама