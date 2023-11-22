На электрички в Донецкой области за 9 месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен

В Донецкой области на поезда пригородного сообщения за девять месяцев продано билетов на сумму 3 млн гривен. В течение этого периода услугами железнодорожного транспорта в регионе воспользовались около 211 тыс. пассажиров. Об этом сообщила Донецкая железная дорога.

Отмечается, что в настоящее время курсируют 24 пригородных поезда (12 пар). Самыми популярными направлениями стали пригородные сообщения из Краматорска в Харьков (через Лозовую) и из Краматорска в Верховцево (через Днепр-Главный).

«Поездка на пригородном электропоезде из Краматорска в Днепр стоит в шесть раз дешевле, чем на автобусе», — подчеркнули в ДЖД.

Кроме того, Донецкая железная дорога осуществляет перевозку 16 льготных категорий граждан. С начала года предоставлено услуг на сумму около 2 млн гривен.

«Со всеми органами исполнительной власти заключены договоры на компенсацию льготных перевозок граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Поэтому, учитывая имеющийся объем перевозок, за текущий период 2023 года компенсация была осуществлена в полном объеме — около 5 млн гривен (в том числе 3 млн гривен за счет претензионной работы)», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Донецкая железная дорога внесла изменения в расписание движения пригородных пассажирских поездов.