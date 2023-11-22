На електрички в Донецькій області за 9 місяців продано квитків на суму 3 млн гривень

У Донецькій області на потяги приміського сполучення за дев'ять місяців продано квитків на суму 3 млн. гривень. Протягом цього періоду послугами залізничного транспорту у регіоні скористалися близько 211 тис. пасажирів. Про це повідомила Донецька залізниця.

Зазначається, що зараз курсують 24 приміські потяги (12 пар). Найпопулярнішими напрямками стали приміські сполучення з Краматорська до Харкова (через Лозову) та з Краматорська до Верховцевого (через Дніпро-Головний).

«Поїздка на приміському електропоїзді з Краматорська до Дніпра коштує у шість разів дешевше, ніж на автобусі», — наголосили у ДЗ.

Крім того, Донецька залізниця здійснює перевезення 16 пільгових категорій громадян. З початку року надано послуг на суму близько 2 млн. гривень.

«З усіма органами виконавчої влади укладено договори на компенсацію пільгових перевезень громадян залізничним транспортом приміського сполучення. Тому, враховуючи наявний обсяг перевезень, за поточний період 2023 року компенсацію було здійснено в повному обсязі — близько 5 млн. гривень (у тому числі 3 млн. гривень за рахунок претензійної роботи)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Донецька залізниця внесла зміни до розкладу руху приміських пасажирських поїздів.