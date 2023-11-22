Дисциплинарная комиссия рассмотрит исключение нардепа Одарченко из партии «Слуга народа»

Исключение народного депутата Андрея Одарченко из партии «Слуга народа» рассмотрит дисциплинарная комиссия. Об этом заявила глава партии Елена Шуляк в комментарии «Радио Свобода».



В кулуарах 7-го Украинского женского конгресса Шуляк обратила внимание на то, что подозрения получил не только ее однопартиец, но и другие народные депутаты.



«Это очень неприятно, но будем смотреть, как будут дальше развиваться события. У нас в партии уже создан руководящий орган… Дисциплинарная комиссия, состоящая из пяти человек, будет давать соответствующие рекомендации и выводы», – сказала она.



Напомним, что САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от фракции «Слуги народа» Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.