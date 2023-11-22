Дисциплінарна комісія розгляне виключення нардепа Одарченка з партії «Слуга народу»

Виключення народного депутата Андрія Одарченка із партії «Слуга народу» розгляне дисциплінарна комісія. Про це заявила голова партії Олена Шуляк у коментарі «Радіо Свобода».



У кулуарах 7-го Українського жіночого конгресу Шуляк звернула увагу на те, що підозри отримав не лише її однопартієць, а й інші народні депутати.



«Це дуже неприємно, але дивитимемося, як далі розвиватимуться події. У нас у партії вже створено керівний орган… Дисциплінарна комісія, що складається з п'яти осіб, даватиме відповідні рекомендації та висновки», – сказала вона.



Нагадаємо, що САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату від фракції «Слуги народу» Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.