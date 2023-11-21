Нардеп от «Слуги народа» пытался подкупить Мустафу Найема

САП и НАБУ сообщили о подозрении действующему нардепу. Фото: САП

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от фракции «Слуги народа» Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Про вручение подозрения нардепу сообщили в САП.



Предлагаемая сумма подкупа должна была составлять 8% от объема финансирования средств на ремонт зданий университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).



В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику взятку в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно 10 тысяч долларов США.



Правоохранители отметили, что глава госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию.





Напомним, Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП о заочном аресте сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.