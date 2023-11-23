Оккупанты на Донетчине за сутки убили 2 гражданских, еще один получил ранения

За прошедшие сутки, 22 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один травмирован. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

«За 22 ноября россияне убили 2 жителей Донбасса: во Временном Яру и Пивничном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1778 человек, еще 4327 гражданских получили ранения.

Напомним, 22 ноября русские войска продолжили разрушать Авдеевку. В результате разрыва снаряда местный житель 67 лет, который во время обстрела находился на улице, получил открытое проникающее ранение грудной клетки. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.