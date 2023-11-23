Окупанти на Донеччині за добу вбили 2 цивільних, ще один отримав поранення

Минулої доби, 22 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одного травмовано. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

«За 22 листопада росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Тимчасовому Яру та Північному. Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1778 осіб, ще 4327 цивільних отримали поранення.

Нагадаємо, 22 листопада російські війська продовжили руйнувати Авдіївку. Внаслідок розриву снаряда місцевий житель 67 років, який під час обстрілу перебував на вулиці, отримав відкрите проникне поранення грудної клітки. Потерпілого було доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.