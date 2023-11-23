Армия РФ ночью ударила по Херсону: пострадал мужчина, есть разрушения

Российские оккупанты ударили по Херсону сегодня ночью, 23 ноября. Известно, что ранения получил 45-летний мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Около 1-го часа армия России обстреляла жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега», — написал он.



По словам Мрочко, у пострадавшего минно-взрывная и акубаротравма (контузия).



Кроме того, при обстреле повреждена его квартира.



Напомним, в результате утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск пострадал мужчина 21 ноября.