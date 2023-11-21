Армия РФ ударила по Херсону, пострадал мужчина

В результате утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«В результате утреннего обстрела Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега ранения в ногу получил 59-летний мужчина», — написал он.

Мрочко уточнил, что обстрел произошел около 08:20 в Днепровском районе.

Пострадавший находится в больнице, предварительный диагноз — минно-взрывная травма.

Кроме этого, в результате недавней вражеской атаки поврежден дом.

Напомним, российские войска 19 ноября атаковали Херсон. Во время обстрела ребенок получил ранения.