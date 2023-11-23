Армія РФ вночі вдарила по Херсону: постраждав чоловік, є руйнування

Російські окупанти вдарили по Херсону сьогодні вночі, 23 листопада. Відомо, що поранення отримав 45-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Близько 1-ї години армія Росії обстріляла житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега», — написав він.



За словами Мрочка, у потерпілого мінно-вибухова та акубаротравма (контузія).



Крім того, під час обстрілу пошкоджено його квартиру.



Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ постраждав чоловік 21 листопада.