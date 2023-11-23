Корреспондент «России 24» Борис Максудов погиб в Украине

Российский «журналист» Борис Максудов погиб в Запорожской области. Фото: ТАСС

Корреспондент пропагандистского канала «России 24» Борис Максудов умер от полученного ранения в оккупированной части Запорожской области Украины. Об этом рассказал один и главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.



В минобороны России заявили, что днем ранее ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об «обстрелах в Запорожской области».



«Борис Максудов получил осколочные ранения. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявили в министерстве обороны РФ.



Стоит отметить, что российские корреспонденты, работающие на войне в Украине, зачастую носят камуфляж, из-за чего их могут спутать с российскими военными.

Фото пропагандиста в день его смерти на временно оккупированной части Запорожской области. Фото: Кадр из видео

Напомним, в соцсетях появилось видео, на которое попал момент удара по концертному залу в селе Кумачово на оккупированной части Донецкой области, где в этот момент выступала российская актриса Полина Меньших.