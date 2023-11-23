Кореспондент «Росії 24» Борис Максудов загинув в Україні

Російський «журналіст» Борис Максудов загинув у Запорізькій області. Фото: ТАСС

Кореспондент пропагандистського каналу «Росії 24» Борис Максудов помер від поранення в окупованій частині Запорізької області України. Про це розповів один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов.



У міноборони Росії заявили, що днем раніше ЗСУ завдали удару з безпілотника по групі російських журналістів, які готували матеріал про «обстріли в Запорізькій області».



«Борис Максудов отримав осколкові поранення. Журналіст був оперативно евакуйований до медичного закладу Міноборони Росії. Його життю загрози немає. Борису Максудову надано всю необхідну медичну допомогу», — заявили в міністерстві оборони РФ.



Варто зазначити, що російські кореспонденти, які працюють на війні в Україні, найчастіше носять камуфляж, через що їх можуть сплутати з російськими військовими.

Фото пропагандиста у день його смерті на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Фото: Кадр із відео

Нагадаємо, в соцмережах з'явилося відео, на яке потрапив момент удару по концертному залу в селі Кумачове на окупованій частині Донецької області, де виступала російська актриса Поліна Менших.