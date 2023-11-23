Оккупанты ударили по Бериславу, погиб пенсионер

Сегодня утром, 23 ноября, оккупационные войска РФ обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб пенсионер. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Российская армия убила пожилого жителя Берислава», — написал он.



По информации Прокудина, оккупанты около 11:30 из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.



Напомним, оккупанты ударили по Херсону ночью 23 ноября. Известно, что ранения получил 45-летний мужчина.