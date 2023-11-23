Окупанти вдарили по Бериславу, загинув пенсіонер

Сьогодні вранці, 23 листопада, окупаційні війська РФ обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув пенсіонер. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Російська армія вбила літнього жителя Берислава», — написав він.



За інформацією Прокудіна, окупанти близько 11:30 з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні із життям.



Нагадаємо, окупанти вдарили по Херсону вночі 23 листопада. Відомо, що поранення отримав 45-річний чоловік.