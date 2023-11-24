Крым ночью атаковали беспилотники

Сегодня ночью во временно оккупированном Крымском полуострове, системы ПВО уничтожили БпЛА, из которых 13 – над Крымом и еще три были сбиты над территорией Волгоградской области. Об этом заявили в минобороны РФ.



В оборонном ведомстве РФ уточнили, что атаковавшие беспилотные летательные аппараты были самолетного типа и направлены в сторону объектов на территории Российской Федерации.



В Москве тем временем заметили, что горит электроподстанция «Чагино» в Люблино, но местные жители сообщают, что причины неизвестны.



Ранее в России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 24 ноября.