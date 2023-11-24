Крим уночі атакували безпілотники

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Кримському півострові, системи ППО знищили БпЛА, з яких 13 – над Кримом та ще три були збиті над територією Волгоградської області. Про це заявили у міноборони РФ.



В оборонному відомстві РФ уточнили, що безпілотні літальні апарати, що атакували, були літакового типу і направлені в бік об'єктів на території Російської Федерації.



У Москві тим часом помітили, що горить електропідстанція «Чагіно» у Любліні, але місцеві жителі повідомляють, що причини невідомі.



Раніше в Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 24 листопада.