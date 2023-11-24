Что произойдет в случае потери Авдеевки: мнение эксперта

Если Авдеевка Донецкой области перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, то это стратегически не ухудшит ситуацию на фронте. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA.

«Фактически россияне просто выровняют фронт в направлении Авдеевки. Для того чтобы развернуть наступление на Константиновку и дальше на Славянск, думаю, у них вряд ли хватит сил и средств», — сказал Михаил Жирохов.

Он отметил, что агрессор сможет наносить артиллерийские удары на большую глубину, поэтому украинские города, которые меньше страдают от атак РФ, могут оказаться под вражеской артиллерией. Зато о дальнейшем продвижении можно будет говорить только весной или летом, пока у противника нет сил и средств для наступления.

Несмотря на это Жирохов отметил, что ситуация в районе Авдеевки сложная. Оккупанты начали массированно использовать 500-килограммовые управляемые бомбы и перебрасывать все возможные ресурсы на это направление. По его словам, российские военные имеют задачу взять Авдеевку до конца этого года или раньше, до ежегодного послания российского президента Владимира Путина в декабре. В частности, это могут подать как «большую победу».

Михаил Жирохов отметил, что ситуация непонятна, поскольку неизвестны планы нашего командования — планируют ли удерживать город. Происходит ухудшение условий, которое ограничивает использование определенных видов вооружения — дронов, артиллерии. Он считает, что мы можем увидеть очень плохие результаты, если не будет проведено локальное контрнаступление, которое «срежет» наступательные возможности агрессора, или не будет отдан приказ об отходе бригад, находящихся в Авдеевке.

«Я не хочу говорить о том, что мы уже потеряли Авдеевку, но все к этому идет. К сожалению, прогноз именно такой, если ситуация будет развиваться по такому неутешительному для нас сценарию», — сообщил он.

Кроме этого, Жирохов убежден, что Генштаб ВСУ имеет определенный план, выполнение которого можно будет увидеть в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области. Несмотря на активные атаки, агрессор продолжает нести большие потери.