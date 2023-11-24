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Що станеться у разі втрати Авдіївки: думка експерта

24 листопада 2023, 09:58

Що станеться у разі втрати Авдіївки: думка експерта

Якщо Авдіївка на Донеччині перейде під контроль Збройних сил Російської Федерації, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA.

«Фактично росіяни просто вирівняють фронт у напрямку Авдіївки. Для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку і далі на Слов'янськ, гадаю, у них навряд чи вистачить сил та засобів», — сказав Михайло Жирохов.

Він зазначив, що агресор зможе завдавати артилерійських ударів на велику глибину, тому українські міста, які менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити лише навесні чи влітку, поки противник не має сил і засобів для наступу.

Незважаючи на це, Жирохов зазначив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масовано використовувати 500-кілограмові керовані бомби та перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. За його словами, російські військові мають на меті взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше, до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема це можуть подати як «велику перемогу».

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Михайло Жирохов сказав, що ситуація незрозуміла, оскільки невідомі плани нашого командування, чи планують утримувати місто. Відбувається погіршення умов, що обмежує використання певних видів озброєння – дронів, артилерії. Він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локальний контрнаступ, який «зріже» наступальні можливості агресора, або не буде віддано наказу про відхід бригад, які перебувають в Авдіївці.

«Я не хочу говорити про те, що ми вже втратили Авдіївку, але все йде до цього. На жаль, прогноз саме такий, якщо ситуація розвиватиметься за таким невтішним для нас сценарієм», — повідомив він.

Крім цього, Жирохов переконаний, що Генштаб ЗСУ має певний план, виконання якого можна буде побачити найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. Незважаючи на активні атаки, агресор продовжує зазнавати великих втрат.

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