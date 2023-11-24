СБУ идентифицировала командира армии РФ, расстрелявшего жителей Бучи

Служба безопасности идентифицировала еще одного командира российской армии, получившему «героя россии» за расстрел гражданских в Буче и сообщила ему о подозрении, сообщили в пресс-службе СБУ.



Установлено, что он приказал расстрелять четырех гражданских жителей Бучи. По информации СБУ, преступником оказался подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России.



После бегства оккупантов из Киевской области высшее военно-политическое руководство России наградило Досягаева «орденом мужества» и звездой «героя России».

Александр Досягаев, возможно, уже погиб. Фото: СБУ

Он в начале марта 2022 года он руководил действиями десантников, захвативших Бучу. Подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых «зачистках» и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.



В ходе одного из таких карательных мер по приказу своего командира десантники РФ в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей.



Пострадавшими оказались местный житель и трое волонтеров, проезжавших мимо на собственном авто. Все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений.



В настоящее время проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине. Ранее в российском Белгороде Служба безопасности Украины ликвидировала коллаборанта Александра Слисаренко.