В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта Александра Слисаренко — СМИ

Александр Слисаренко

В российском Белгороде Служба безопасности Украины ликвидировала коллаборанта Александра Слисаренко. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

По его словам, 16 ноября в Белгороде был подорван автомобиль Слисаренко, который был одним из заместителей оккупационно администрации Харьковской области. От полученных травм он погиб, ликвидацию военного преступника устроила СБУ.

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Слисаренко работал в украинских правоохранительных органах, в 2014 году был участником антимайдана в Харькове, в 2021-2022 годах воевал за боевиков «ЛНР» в составе специального подразделения «Рысь». С лета 2022 года стал одним из руководителей в оккупационной администрации Харьковской области, причастен к преступлениям против местных жителей.