СБУ ідентифікувала командира армії РФ, який розстріляв жителів Бучі

Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який отримав «Героя Росії» за розстріл цивільних у Бучі та повідомила йому про підозру, повідомили у пресслужбі СБУ.



Встановлено, що він наказав розстріляти чотирьох мешканців Бучі. За даними СБУ, злочинцем виявився підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ Росії.



Після втечі окупантів із Київської області найвище військово-політичне керівництво Росії нагородило Досягаєва «орденом мужності» та зіркою «героя Росії».

Олександр Досягаєв, можливо, вже загинув. Фото: СБУ

Він на початку березня 2022 року керував діями десантників, які захопили Бучу. Підлеглий йому підрозділ брав активну участь у так званих «зачистках» та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування жителів регіону.



У ході одного з таких каральних заходів на наказ свого командира десантники РФ протягом двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних жителів.



Постраждалими виявилися місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз власне авто. Усі жертви загинули на місці від нанесених множинних вогнепальних поранень.



Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні.



Раніше у російському Білгороді Служба безпеки України ліквідувала колаборанта Олександра Слісаренка.