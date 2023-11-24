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Оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины

24 ноября 2023, 14:10

Оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины

Российские оккупанты атаковали с помощью дрона мирного жителя в Бериславе. Об этом сообщила сегодня Херсонская областная военная администрация.

«Утром 45-летний мужчина возвращался домой из магазина, когда российская армия сбросила на него взрывной предмет с беспилотника. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, ранение ноги и перелом руки», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что 23 ноября оккупационные войска РФ обстреляли Берислав в Херсонской области. В результате атаки погиб пенсионер.

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