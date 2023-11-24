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Окупанти за допомогою дрона скинули вибухівку на жителя Херсонщини

24 листопада 2023, 14:10

Окупанти за допомогою дрона скинули вибухівку на жителя Херсонщини

Російські окупанти атакували за допомогою дрону мирного жителя у Бериславі. Про це сьогодні повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Вранці 45-річний чоловік повертався додому із магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет із безпілотника. У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки», — йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада окупаційні війська РФ обстріляли Берислав у Херсонській області. Внаслідок атаки загинув пенсіонер.

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