Житель России инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на фронт

Мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын. Об этом сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что семье Арабжаевых выпали нелегкие испытания: в сентябре 2022-го старший сын погиб в аварии, а в ноябре главу семейства, Зоригто, мобилизовали. Супруга совсем поникла — постоянно переживала и говорила о самоубийстве.

2 марта Зоригто дали отпуск, он должен был провести с близкими 10 дней и вернуться на службу, но пропал. В конце апреля военная полиция начала его искать: пришли домой к Арабжаевым, дверь открыл младший сын. Он показал им свидетельство о смерти отца — в документе было написано, что Зоригто Арабжаев умер 7 марта 2023 года. Сотрудники сфотографировали бумагу и ушли.

По информации издания, документ внимательно изучили, он оказался поддельным. Свидетельство о собственной смерти Зоригто купил у неизвестного, чтобы остаться рядом с женой и не волноваться за ее жизнь. Позже военные ещё раз наведались к Арабжаевым и 4 мая застали мужчину дома.

Baza сообщает, что 2 ноября Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил Арабжаева к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство.

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